A versenyre bárki nevezhette portáját. Szeptember végéig tart, s az úgynevezett Zöld-kommandó minden hónapban végigjárja az ingatlanokat előre kidolgozott szempontok alapján, egy véletlenszerű napon. Pontozzák az utcafront állapotát, tisztaságát, az utcáról betekintve az udvar virágosítását, rendezettségét. Ábel Edit, a Romonyai Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a községben a korábbi években is figyelmet fordítottak a virágosításra, s arra, hogy ösztönözzék a lakosságot a környezetük szépítésére.

A romonyai főteret is virágosítják

Fotó: Á. E.

– A versenyre szép számban jelentkeztek, több mint húszan. Októberben egy rendezvény keretében lesznek kihirdetve az eredmények. A legtöbb pontot elért porta jutalomban részesül majd, de a többi a versenyben résztvevő és jó eredményeket elérő porták is meglepetésben részesülnek. A virágosítással már most azt értük el, hogy nem csak a résztvevő porták, hanem a környékükön élők, a szomszédaik is ösztönözve vannak. A cél az, hogy egy rendezett, virágos Romonyát kapjunk, amiben nem csak az itt élők, hanem az idelátogatók is gyönyörködhetnek – fogalmazott Ábel Edit.

A romonyai művelődési házat fejlesztik

A nemzetiségi önkormányzat másik projektje a helyi művelődési ház hatékonyabb energiafelhasználását célozta meg. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával 2,5 millió forintból tervezik elvégezni a következő feladatokat: a művelődési ház padlásának szigetelését üveggyapottal és egy új gázkazán beszerelését és beüzemelését. A költségek hatékony beosztása érdekében (ha rendelkezésre áll még összeg) elvégzik a vizesblokk energiahatékonyságának javítását.

– A tavalyi évben is volt egy nyertes pályázatunk az alapkezelőnél, akkor klímákat szereltettünk fel és a villamos-rendszert fejlesztettük. A kivitelezés a jelen pályázat esetében augusztus közepétől indul majd. A szigetelést közösségi munkában tervezzük elvégezni – ismertette az elnök.