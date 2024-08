Az Ifjúsági Lelki Elsősegély 2008 óta működik Pécsett, a 137 00 ingyenesen hívható telefonszámot az országban több szervezet működteti, hétfőtől péntekig 17-21 óra között érhető el a segélyvonal bárki számára, aki problémákkal küzd, krízisben van, vagy öngyilkossági gondolatok gyötrik. A célcsoport főként a fiatalok, de minden telefonálót meghallgatnak, és idéntől már e-mailben is segítenek a [email protected] címen 72 órán belül.

Székely Zsuzsannától megtudtuk, a pécsi stábban az elmúlt 16 év során több mint 100 önkéntes tevékenykedett már, az aktívak száma általában 20-30 közötti.

- Támogató, összetartó, sokszínű csapat, ahol idősek, fiatalok, középkorúak, férfiak, nők, különböző foglalkozásúak dolgoznak ugyanazért a célért, hogy segítsenek másoknak lelki terheik cipelésében

- fogalmazott az elnök.

A telefonszolgálat működtetésén túl egyéb tevékenységet is végez az alapítvány, például szeptembertől májusig minden hónap második hétfőjén Lélektér estek címmel ismeretterjesztő előadássorozatot tartanak valamilyen lelki egészséget érintő témában, évente konferenciát rendeznek, rendszeresen szerveznek középiskolákba prevenciós csoportfoglalkozásokat, illetve számos fesztiválra települnek ki, hogy személyesen is beszélgethessenek a fiatalokkal. A leendő önkéntesek ezekbe a tevékenységekbe is bekapcsolódhatnak.

- A fiatalok körében az öngyilkosság a vezető halálokok egyike, hazánkban hetente két 25 év alatti öli meg magát. A telefonszolgálat célja, hogy minél többen kapjanak segítséget a bajban, és döntsenek az élet mellett

- hangsúlyozta Székely Zsuzsanna.