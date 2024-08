A hotel megvásárlásához 875 millió forint támogatást biztosít az állam. Az ügylet lebonyolítása előfeltétele volt a hotel fejlesztéseknek, átépítésének.

Ennek a folyamatnak a része volt a tervező kiválasztását célzó pályázat, amely a napokban eredményesen lezárult, a megbízást a Triskell Kft. nyerte el.

A pályázati anyagból kiderül többek között, hogy a tervezési terület magában foglalja a hotelt, a mellette lévő jelenlegi kompkikötőt (amelyre a híd megépítését követően már nem lesz szükség), a révhez tartozó partszakaszt és a kompfelhajtó túloldalán lévő Révkapu Panzió épületét és annak telkét.

Az építtető célja a hotel szobaszámainak, kiegészítő funkcióinak bővítése, amely így képes lesz kiszolgálni a városba üzleti okból érkezők (konferencia), pihenni vágyók igényeit, és kikapcsolódási lehetőséget biztosít a város lakói számára is.

A szálloda hasznos alapterülete csaknem háromezer négyzetméter, ezt a duplájára emelik. A meglévő és újonnan kialakítandó szobák száma összesen 65 lesz. Kialakítandó további 10 lakosztály, száz fő befogadására alkalmas konferenciaterem.

A tervek részét képezi egy wellnessrészleg is, minimum 60 négyzetméter vízfelületű, feszített víztükrű medencével, pezsgőfürdővel. Cél, hogy az új szárny az utcaszinten összeköttetést biztosítson a Szent Mihály tér és a Duna-part között.

A korábbi kompfelhajtó területén biztosítani kell a tervezett épület védelmére az árvízvédelmi védmű folytonosságát a meglévőhöz csatlakozva úgy, hogy a jelenlegi vasbeton falat utcaszintig visszabontják és mobilgátat alakítanak ki a helyettesítésére.

Cél továbbá a Szent Mihály Tér kapcsolódó területének rendezése és a Duna-parti sétányhoz kapcsolódó lépcső és közösségi tér kialakítása.

Utóbbi alkalmas kell, hogy legyen a Dunával történő közvetlen kapcsolat kialakítására, akár későbbi vízi attrakciók (például vízi színpad) fogadására.

A megnövelt szobaszám miatt új parkolók kialakítására is szükség van, ezt a feladatot mélygarázs látja majd el az elképzelések szerint.

Több mint másfél kilométer hosszúságban takarja el az akadálytalan kilátást a Dunára a Mohácsot védelmező árvízvédelmi partfal. Persze, nem ok nélkül húzták fel az építményt az 1965-ben pusztító nagy árvíz után: az 1973-ban befejeződött építkezés után a fal még a legnagyobb víznek is sikeresen állt ellen.