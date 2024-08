Számos jelentős beruházásra nyert támogatást a közelmúltban Sellye. Ezek közül az egyik legfontosabb a Köztársaság téren található Kispark, mely mintegy 200 millió forintból újulhat meg. A projektnyitó rendezvényt augusztus 27-én tartották, ahol megtörtént a vállalkozási szerződés aláírása is Nagy Attila polgármester és Nagy Csaba, a térség országgyűlési képviselő részvételével. Mint ismert, júliusban elkezdődött a kertészeti kivitelezési munkálatok első üteme, ennek befejezése a szeptember 2-i héten várható. Egy héttel később, pedig a munkaterület átadása megtörténik majd a kivitelezési munkálatokat elvégző cégnek.

A TOP-Pluszos, Sellye "Kispark"és környezetének fejlesztése című pályázatának keretén belül az elöregedett, kivágott fák helyére újak kerülnek, és még további fákkal, cserjékkel zöldítik a területet. A tér burkolatrendszere megújul, a bejárati rész hangsúlyosabbá válik, valamint új gyalogos átkötéseket hoznak létre, és új helytörténeti elemmel bővülhet a park. A kastélypark előtti területen parkolót alakítanak ki, és az arborétum mellett található szökőkút renoválása is megtörténik. A lakosság biztonságát szem előtt tartva az egész Kispark világítását felújítják valamint a teret kamerarendszerrel is ellátják. A téren okospad, kihelyezett utcabútorok, sakkasztalok is lesznek.