Természetesen ebben az évben is törekedtek arra az itt dolgozók, hogy bemutassák a természet közepén elhelyezkedő állatkert éjszakai életét, azonban idén még magasabbra helyezték azt a bizonyos lécet az éjszakai rovarvadászattal. A slágerprogramként fenntartott fényfestés most sem maradhatott el, a derült égbolt pedig a csillagok iránt érdeklődőknek is kedvezett.