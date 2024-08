Július 1-től a palackvisszaváltás során a kapott betétdíjat jótékony célokra is lehet fordítani. A Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány is regisztrált a MOHU felületén, tehát a visszaváltási helyek automatáinál, aki nem a saját maga számára kéri a betétdíjat, azt már felajánlhatja természetvédelmi munkájuk támogatására, valamint a Szigetvári Madármentő Állomás működésére is.