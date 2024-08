Ha csak képről látjuk őket, azt is hihetnénk, hogy Nessie és Ossian skót-felföldi marhák. Ám élőben egyből szembetűnő a különbség. Méretben inkább egy mini pónihoz lehetne őket hasonlítani. Ők tehát liliputi marhák, akiknek érkezésével egy valódi álom vált valóra a MancsRanchon. Fejes Rózsa alapító, tulajdonos pedig beavatott abba, hogy milyen kalandos volt a hozzájuk vezető út.

Ossian, a MancsRanch aranyszőrű marhája

Fotó: Fejes Rózsa

– Nagyon régóta szerettem volna ilyen állatokat. Korábban így került hozzánk George, akit törpemarhaként adtak, ám időközben kiderült, hogy mégsem az. Amire megnőtt 450 kilós, hatalmas állat lett belőle. Mivel a mi területünk kicsi egy ekkora állat tartásához, ezért őt el kellett ajándékoznunk. De igazán jó helyre került, ő most a gyenesdiási magánállatparkban van

– fogott bele a kezdetek elmesélésébe.

Ezek után már nem akartak ismét kockáztatni, biztosra mentek, csak felnőtt állat kerülhetett szóba. Nessie és Ossian két évesek, törzskönyvezettek, Texas államból, Dallasból érkeztek. 100 kiló körül van a súlyuk. Bika és üsző pár, akiknek a későbbiek során akár utódjaik is lehetnek. Ezek az állatok fajtájukból eredően nyugodt, kedves, kiegyensúlyozott teremtések. Imádják, ha fésülgetik őket, gyerekekkel is nagyon barátságosak.

Nessie és Ossian otthon érzi magát a MancsRanchon

Fotó: Fejes Rózsa

Augusztus eleje óta a MancsRanchon

– Nem közvetlenül hozzánk érkeztek, először egy karanténállomásra kerültek, ez ugyanis a szabály a más kontinensről érkező állatok esetében. Majd végre eljött a várva várt nap, és augusztus elseje óta itt vannak nálunk. Érdekes, hogy míg George sokat ugrált, a két új jövevény nem ugrik fel senkire, hízelegnek egész nap. A többiek rögtön befogadták őket. Annyira szelídek, hogy gyakorlatilag bármelyik másik állattal jól kijönnek. Voltak már együtt a kutyákkal, az alpakákkal, a malacokkal, a lovakkal – mutatta be őket Fejes Rózsa. – Ismereteim szerint sehol máshol nincs liliputi marha Európában. Nem tudok róla, hogy bármelyik állatkertben vagy vadasparkban lennének ilyen állatok.

Érdekesség, hogy természetük és méretük miatt is Amerikában sokan tartják őket házi kedvencnek, liliputi marha farmok is vannak, ám fogyasztási célra is tenyésztik őket. Nessie és Ossian már bemutatkoztak az állatfarm vendégeinek is, és nagy kedvencek lettek. Sőt, már rendezvényen is voltak, a Pécsi Egyházmegye családi fesztiválján, a KOVÁSZ-on csodálhatták meg őket a látogatók. Hihetetlen nagy sikerük volt.