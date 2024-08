Mint arról lapunk korábban többször is beszámolt, a júniusban megtartott helyhatósági választáson nem dőlt el a kertvárosi 15. választókerület sorsa, ahol a jelenlegi baloldali koalíciót erősítő jobbikos jelölt, valamint az ÖPE-KDNP-Fidesz összefogás jelöltje kapott ugyanannyi voksot. A Mandiner cikke kiemelte: a közgyűlés működőképességét is befolyásolja, hogy milyen eredmény születik az egyéni választókerületben.

A mandiner cikkezik

Fotó: Löffler Péter

A cikkben megszólal a Dunántúli Naplónak is rendszeresen nyilatkozó Barkóczi Csaba, a Fidesz önkormányzati képviselője, aki úgy számol, hogy Péterffyék tízen lehetnek (a Kutyapártot ide számítva), tizenhárman alkotják a polgármester ellenzékét és egy képviselő, a Mindenki Pécsért politikusa nagyjából középen áll.

A Mandiner szerint ezt a helyzetet látva, hatalmas szüksége lenne Péterffy Attilának és a csapatának a plusz egy képviselőre, bár az ellenzék esetleges győzelme sem jelentene neki közgyűlési többséget, így inkább kisebbségi városvezetésre kell felkészülnie. A balliberális társulat újra Fürj Csabával próbálkozik, a kormányoldal azonban váltott, Vörösné helyett Kővári János volt parlamenti képviselőt állítja ringbe.

A hetilap emlékeztetett: rajtuk kívül mások is ringbe szállnak. Mások mellett az egykori fideszes, majd momentumos politikus, Körömi Attila, aki most független színekben indul, de a Tisza Párt híveit akarja megszólítani, a Mandiner szerint kérdés, mekkora sikerrel. Ismét megméreti magát a mi hazánkos jelölt is, ő megint 6-7 százalék körül kaphat.

A Mandiner szerzője szerint az pedig, hogy a Kutyapárt kimarad a választásból, azt jelzi, hogy valószínűleg kötöttek valamilyen paktumot a városvezetéssel. Egyébként az, hogy kimaradnak a buliból, Fürj, illetve Körömi esélyeit növelheti 1-2 százalékponttal. A város közterületein egyelőre nincs túl nagy nyoma annak, hogy ismét zajlik a kampány. A közösségi médiában azonban aktívak a jelöltek – olvasható a lapban.

A Mandiner értékelése szerint Kővári erőteljesen támadja Péterffyéket, a többi között azzal, hogy még három buszt sem képesek beszerezni, miközben szerinte a korábbi fideszes városvezetés sokkal hatékonyabban működtette a vármegyeszékhelyt. Fürj Csaba pedig arról értesíti a választókerülete lakóit, hogy szépül, fejlődik a kertváros, jól halad a munka a Melinda Parkban is, készül az új ivókút.