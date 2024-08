Szigetvár Város Önkormányzata a Baranya Vármegyei Önkormányzattal együtt a Belterületi utak fejlesztése című pályázati felhívás keretein belül elnyert 5 projektet valósítja meg. Megújulnak a Kárpátok útja, a Szent István lakótelep, a Bem utca, a Hoboli út, a Radován tér, a Honvéd utca és a Dózsa György út bizonyos szakaszai. A kivitelezés a Bem utcában kezdődött meg még áprilisban, azóta a szakemberek már több területen is dolgoztak. Mint arról most az önkormányzat beszámolt, a kivitelezés megkezdődött július elején a Szent István lakótelep vonatkozásában is. S most az úgynevezett Szent István lakótelepi út - Diszkont Petro benzinkúthoz vezető út - útszakasz felújítása fog történni. A munka a teljes forgalom kizárásával fog zajlani. A tervezett ütemezés szerint augusztus 15-én 7 órától várhatóan 2 napon keresztül, augusztus 17-e 7 óráig. A kivitelezési tevékenység érinti a helyi buszközlekedést is, az ezzel kapcsolatos információk hivatalos utastájékoztató formájában az érintett buszmegállókban olvashatóak.

– Az érintett útszakaszon, illetve annak közvetlen környezetében jelzőtáblák segítik a közlekedőket, kérünk mindenkit, hogy körültekintően vezessen! Az érintett közutak forgalomterhelése miatt fentebb felsorolt intézkedések mellett is torlódások, fennakadások várhatóak. Az esetleges kellemetlenségek miatt kérem a közlekedésben résztvevők, illetve a lakosság türelmét! – ismertették a város honlapján, ahol további információk is megtalálhatók a tervezett fejlesztéssel kapcsolatban.

Ötleteket várnak

Egy másik, - az úgynevezett gyógyhelyes - pályázat kapcsán kérik a szigetvári lakosok segítségét. Megvalósult ugyanis a Szigetvár turisztikai feladatait ellátó létesítmény építése, melyben modernebb körülmények között fogadhatják a turistákat Szigetváron. Ennek elnevezéséhez várják a helyiek ötleteit. Az ingatlan nevére javaslatokat szeptember 13-ig lehet elküldeni a [email protected] e-mail címre. Az önkormányzat képviselő-testülete fog döntést hozni.