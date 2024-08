A meteorraj - azaz a Perseidák - augusztus 12-én és 13-án éjszaka mutatja meg magát a legintenzívebben, óránként akár hatvan hullócsillagot is láthatunk, ha teljesen tiszta az égbolt. Az időjárás és a holdállás is optimális ahhoz, hogy az eget kémlelők boldogok legyenek. Ajánlott ilyenkor a városokon kívül figyelni, így nem zavar be a fényszennyezettség. Mellette pedig egy kellemes, akár romantikus estét is eltölthetünk a hullócsillagok záporában.