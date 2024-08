A korábbi katolikus iskola táborai különböző korokba engedtek betekintést a gyermekek számára, a római kort és a barokk időket is „elvitték” az ott dolgozók a fiatalok közé. A hagyományok ápolását akkor is fontosnak tartották, emiatt szövőtáborban tanulhattak a gyermekek – például Zengővárkonyban. Hogy mennyire volt fontos azokban az időkben a gyermekek táboroztatása, azt nagyon jól mutatja a bári példa is. Ott olyan gyermekek tartózkodtak, akik a szomszédban dúló délszláv háború miatt Bár környékére menekültek.