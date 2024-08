Rittlinger József az alábbiképpen értékelte a helyzetet: a napi átlaghőmérséklet meghaladja a 29 fokot, ami rettenetes, még hajnalban sem képződik pára, a vármegyét pedig régóta nem érte jelentős mennyiségű áztató eső, csupán néhány helyi zápor-zivatar hoz némi enyhülést a növényeknek.

A kamarai vezető elmondta: a most is tapasztalható kemény melegben nem ritka, hogy a talaj legfelső 5 centiméteres része 50-55 fokra is felmelegszik, ami – mint fogalmazott – „nagyon extrém”. Ugyan a meteorológia a hétvégére ígérte az enyhülést, Rittlinger József szerint azonban minél inkább közeledünk a jelzett naphoz, annál inkább úgy tűnik, hogy még a sajnos a jövő héten is marad a mostani kánikulai időjárás. A legújabb prognózisok legalábbis erre utalnak.

Látjuk, hogy a szója szárad fel, a napraforgó szárad el, a baranyai gazdák már e hét vége felé, jövő hét elején elkezdik a napraforgó betakarítását, azaz két-három héttel korábban, mint általában – mondta el lapunknak. Mint utalt rá, ahogy a napraforgó-betakarítás várhatóan augusztus végére befejeződik, kezdődhet is a kukorica aratása a vármegyében.

Rittlinger József a Dunántúli Napló kérdésére elmondta: az ősszel mindenképp nagy szükségük lenne a gazdálkodóknak kiadósabb esőre, hogy elő tudják készíteni a földeket az őszi vetésre. „Ebben a szárazságban akármilyen művelést végezni öngyilkosság” – érzékeltette a kamarai vezető, aki bízik benne, hogy télen jelentős mennyiségű csapadék érkezik.

Az országos helyzet

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint augusztus elejére országosan elérte a 75 ezer hektárt, és hetente további több tízezer hektárral gyarapszik az aszálykárra bejelentett területek nagysága. A kárenyhítési alapot feltöltötték, a termelők pedig 700 ezer hektárra kötöttek aszálybiztosítást. Az idei aszálybejelentések fele eddig három vármegyére - Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanád - koncentrálódik, de jelentős kiterjedésű kárt jelentettek már Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegyékből is. Az aszálykárok mintegy nyolcvan százalékában a kukorica és napraforgó kultúra érintett, de ezen túl a siló- és csemegekukorica esetében is komoly méretű károk tapasztalhatók.