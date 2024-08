Török Ottó az elmúlt években nagyjából 50 millió forintot kapott a pécsi önkormányzattól arra a munkára, amit még a saját koalíciós partnereik erősen megkérdőjeleztek. Az elvileg a pécsi sportberuházásokért felelős politikai megbízott, polgármesteri biztos az 50 milliós kifizetés ellenére egyetlen sportfejlesztést sem tudott tető alá hozni az elmúlt években. Sem fedett jégpálya, sem akvapark, sem új tanuszoda, sem új stadion nem épült meg Pécsen, pedig ezeknek a feladatoknak a koordinálásával bízta meg évekkel ezelőtt Török Ottót Péterffy Attila polgármester.

MSZP-s lufi a sportlobbista - egyesek szerint a pécsi sportlufis – facebookos háttérképén. Véletlen lenne?

A baloldali sportlobbista korábban a Gyurcsány-kormányban volt államtitkár, de óbudai MSZP-s polgármesterjelöltséggel is próbálkozott. Az elmúlt években pedig havonta nagyjából bruttó 1,1 millió forintot keresett pécsi polgármesteri biztosként, hogy valójában nem is kellett Pécsett lennie, az általa „elvégzett" munkára pedig ott lett volna a sportért, a gazdaságért, a pénzügyekért felelős valamelyik MSZP-s, DK-s alpolgármester a három közül. Mellettük pedig a PSN Zrt. vezére, a maszekban a mások lejáratásával foglalkozó MSZP-s lap tulajdonosa, Máté János is "lobbizhatott" volna, de akár jobbikos Fogarasi Gábornak, a sportbizottság elnökének képességeit is használhatták volna.

Lufik, szólamok, látványos rajzok

A baloldali városi propagandalap egyik főpropagandistája, a mostanában főszerkesztő-helyettesnek nevezett Szakács Miklós nem véletlenül igyekezett a hétfői írásával Török Ottó megítélésén változtatni, mintha eredményes lett volna az 50 milliós biztos ténykedése, pedig sem akvapark, sem új tanuszoda, sem új stadion nem épült meg az elmúlt években. Sőt, a jól hangzó szólamok, politikai lufikon, látványos rajzokon, tanulmányokon kívül egyetlen kapavágás sem történt, de még egyetlen, részletes tervvel sem rendelkezünk sem az akvapark, sem a stadion esetében. A fedett jégpálya kapcsán pedig Csizmadia Péter, a fideszes frakcióvezető a Dunántúli Naplónak júliusban elmondta: Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára adott zöld lámpát a beruházásnak.