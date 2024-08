A Sellye Városi Termálfürdőbe június 1-től várják a strandolni vágyókat. Az idei szezon újdonsága volt, hogy bevezették a fürdőben az úgynevezett Sellye napot, mely szerint minden hónap első péntekjén (június 7., július 5., augusztus 2.) a sellyei lakosoknak ingyenes belépést biztosítottak a strand területére. Közeleg a nyár vége, a fürdőben pedig most is rendezvénnyel készülnek.

Augusztus 31-én nyárzáró bulival várják a fürdőzőket. Lesz kastély légvár, csillámtetoválás és lufihajtogatás, körhinta, mini gokart pálya, és a sokak által kedvelt habparty is beindul. A gyerekek kedvében járva pedig Molnár Orsi is fellép a nap folyamán. A fürdő továbbra is négy medencével nyugodt környezettel várja a látogatókat.