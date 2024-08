Uborkaszezonban, szinte a szélesebb nyilvánosság elől elrejtve próbálja meg a még októberig regnáló pécsi baloldali koalíció elsikálni a Lánc utcai tömbház ügyét. A szerdai gazdasági bizottság ülésén ugyanis arról döntenek, hogy megszüntetik a Lánc utcai nyugdíjasház tervezésére megkötött szerződést. Két évvel ezelőtt jelentette be a baloldali önkormányzat részéről az MSZP-s alpolgármester, Nyőgéri Lajos a tömbház botrányos kiürítése után, hogy az épületben emelt szintű nyugdíjasházat akarnak kialakítani a még aktív életvitelű nyugdíjas, egyedülálló és házaspárok számára. Az elképzelések arról szóltak, hogy 80-100 emelt szintű, 30-45 négyzetméteres apartmant alakítanának ki idősek számára és még liftet is telepítenének. Az ilyen otthonok esetében a nyugdíjasház lakóitól magasabb hozzájárulást és havi díjat kérnek.

Nyugdíjasház építése lett volna az ötlet.

Már a bejelentés idején, tehát 2022-ben sem tudták megmondani a városvezetők, hogy az amúgy több milliárdos fejlesztésre honnan lesz forrás, sem pályázati lehetőség, sem önerő nem állt rendelkezésre. Annak ellenére, hogy még megvalósíthatósági tanulmány, költség-haszon elemzés sem készült, megbíztak egy céget a tervezési feladatokkal. A vállalkozás el is kezdte a munkát, de nem fejezhette be, mert most, két évvel később lefújják az egész projektet. Szerdán ugyanis már arról döntenek, hogy megszüntetik a vállalkozóval a szerződést, akinek az eddig elvégzett munkáját kifizetik, ami mintegy 57 millió forint.

Nyugdíjasház: nem javasolják

A baloldaliak most azt állítják, hogy menet közben kértek fel egy céget arra, hogy vizsgálják meg a megvalósíthatósági körülményeket egy koncepció tanulmány elkészítésével. Most állapították meg a szakértők, hogy nem valósítható meg ebben a formában az apartmanház, gazdaságosan nem érné meg létrehozni és akár "burkolt idősek otthonának is tekintenék", megbírságolhatnák érte az önkormányzatot. Helyette olyan ingatlan kialakítását javasolják, amely a klasszikus szociális otthonnak felel meg. Csakhogy ezzel kapcsolatban azt is megjegyzik, hogy nem lehet költséghatékony, ezért más jellegű hasznosítást javasolnak.