A Magyarürögi vízfolyás rendezésének kérdése már az előző városvezetés idején vetődött fel, s akkor el is készültek a tervek arra vonatkozólag, hogy miként gátolják meg azt, hogy a villámárvizek kárt tegyenek a településrész ingatlanjaiban, ingóságaiban. A 2019-es baloldali önkormányzati váltás után a projektet akkor kezdték el átalakítani, amikor már bőven kiírták a közbeszerzést, sőt azon nyertest is hirdettek. A Közbeszerzési Döntőbizottság az ügyben kétmillió forintra bírságolta a pécsi önkormányzatot a közbeszerzési törvény megsértése miatt.

A pécsi önkormányzatot újra elkaszálták

Az ügy előzménye, hogy már az előző városvezetés idején kész voltak az engedélyes tervek a Magyarürögi vízfolyás rendezésére, miután a patak nemcsak ingóságokat, hanem ingatlanokat is veszélyeztetett akkor, amikor nagyobb esőzések után villámárvízként vonult le rajta a csapadék. A 2019-es esztendő elején a jogszabályoknak megfelelően a lakóknak lehetősége volt fellebbezésre, de erre nem került sor akkor. Az ő időszakukban viszont a közbeszerzésen nem találtak kivitelezőt, ugyanakkor már tudható volt, hogy mégiscsak a lakosságnak gondjai vannak a projekttel.

Átvették, ez lett az eredménye

A 2019-ben érkező új baloldali önkormányzat vette át a fejlesztést is, pedig le is folytatta 2020-ban a közbeszerzést és az év novemberében szerződést is kötöttek a Baranyai-Házépítő Építőipari és Szolgáltató Kft.-vel. A Közbeszerzési Döntőbizottság mostani határozatából is kiderült, hogy

a 2021. július 1. napjára kitűzött munkaterület átadásra nem került sor az önkormányzat kérésére, mert ekkor már a lakosság tiltakozott. Aztán négy hónappal később adott utasítást a polgármester a tervek átdolgozására.

Ezek után három koncepcióterv is készült, de még 2022 májusában is kapott petíciót a városvezetés, amiben a projekt leállítását követelték a helyiek.

Augusztusra aztán elkészült az ökológiai szakvélemény is, amely szerint a vízfolyásnak ökológiai értéke nincs, a fejlesztés támogatható.

Ezt követően azonban újra átterveztették, szétválasztották a projektet, végül 2023 márciusában a problémás, északi szakaszra vonatkozólag szerződést bontottak a vállalkozóval, aki nem is dolgozott érdemben a területen, de így is kifizetettek neki 21 millió forintot. Ebből 15 millió egyfajta kártérítés volt, míg 6 millió a már legyártott "kapu keretelem" ára lett, amit az önkormányzat megvásárolt.

Törvénytelenség gyanújával indult eljárás pécsi önkormányzat ellen

A Közbeszerzési Hatóság elnöke által idén májusban kezdeményezett eljárást, mert álláspontja szerint az önkormányzat feltételezhetően megsértette a közpénzek hatékony felhasználására vonatkozó törvényi rendelkezést. Meg is állapították, hogy "a tervezés megkezdésétől eltelt közel négy év előkészítő munkája után az önkormányzatnak volt egy közérdeket megtestesítő beszerzési célja, a cél eléréséhez egy műszakilag és jogilag megvalósítható terve, valamint egy hatályos közbeszerzési szerződése és pályázati támogatása mindezek megvalósítására, amivel szemben állt az érintett ingatlan tulajdonosok egy részének az ellenállása".