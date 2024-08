Az önkormányzati előterjesztések szövegeit általában úgy kell megfogalmazni, hogy arról az adott képviselők, a polgármester is értse, milyen célok mentén és miről döntenek. Arról nem is beszélve, hogy a nyilvánosság számára is ugyanezen dokumentumok alapján lehet és kell tájékoztatást adniuk az önkormányzatnál.

Nyilvánvalóan ennek az a célja, hogy a közpénzekből gazdálkodó önkormányzat döntéshozatala a pécsiek nagy többsége számára is érthető legyen – akár némi magyarázattal együtt is – még akkor is, ha azzal nem ért egyet. Ez kivétel nélkül igaz a közgyűlési, a bizottsági dokumentumokra, vagy a polgármesteri határozatokra.

Ez utóbbiak között egyébként találunk apróbb ügyeket is, mint amikor a városvezető arról dönt saját hatáskörben, hogy reprezentatív ajándékokat vásároljon az önkormányzat, vagy éppen egy dűlőben található ingatlan közműbekötéséhez járul hozzá átruházott hatáskörben. Ilyen, apróbb ügyekben eddig is volt található külső szemlélő számára magyarázat.

Ehhez képest a polgármesteri határozatok között augusztus közepén megjelent egy, a város költségvetésének több tételét is érintő döntésről szóló dokumentum. Ebben egy rövid, teljesen technikai jellegű bevezetés – ami általános jogi ismérveket taglal – után lényegében csak egy kódokkal, gyűjtőkkel, variánsszámokkal dolgozó táblázatot csatoltak arról, hogy hol milyen változások történtek a pécsi polgármester jóváhagyásával a pécsi kasszában, hogyan tologattak forrásokat ide-oda. Az átcsoportosításokhoz különösebb magyarázatot nem fűztek, holott például az említett közműbekötést is részletesen felvezették.

Lapunknak városházi forrásaink ezzel kapcsolatban már arra utaltak, hogy a baloldali önkormányzatnál már készülnek arra, hogy októbertől nem az eddig másokat lenyomó, egy szűk MSZP-s pénzügyi magot kiszolgáló baloldali többség vezeti majd a várost. Ennek a váltásnak például a pénzügyi, gazdasági területért felelős alpolgármester, Ruzsa Csaba lesz az egyik nagy vesztese, aki forrásaink szerint már "csak alibizik" és ez már a végjáték a baloldali MSZP-s elit részéről.