Barkóczi Csaba, a bizottság fideszes tagja a helyzet sajátosságának nevezte, hogy a pécsi polgármesteri hivatal pénzüggyel foglalkozó hivatalnokok sokaságát alkalmazza saját pénzügyi főosztályán, akiknek elvileg házon belül épp ez lenne a feladatuk rendes munkaidejükben.

Várhatóan több mint 10 millió forintot fog költeni a pécsi önkormányzat a tavaly év végétől mostanáig tartó időszak pénzügyi átvilágítására

Fotó: Laufer László

Ugyanakkor - folytatta a júniusi helyhatósági választáson mandátumot nyert képviselő - most három budapesti cégtől kér be árajánlatokat az önkormányzat a feladat elvégzésére, és egy pécsi sem kap lehetőséget erre, noha a városban is számtalan könyvelő, könyvvizsgáló és egyéb számviteli vállalkozás működik.

Barkóczi Csaba közölte: a grémium ülésén lezajlott vitában ennek feleslegességét hangsúlyozta, majd azt kérte, hogy halasszák el a beszerzést augusztus 28-ig, amikor a bizottság legközelebb rendes ülést tart, és addig kerüljenek a felkért vállalkozások közé helyiek is.

- Ám az ősszel leköszönő baloldali városatyák ragaszkodtak hozzá, hogy kizárólag a már megjelölt budapesti céges kör bevonásával kerüljön még október előtt lebonyolításra és kifizetésre a megbízás

– fogalmazott a nemzeti oldal politikusa, aki szerint óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy vajon miért ilyen sürgős ez. - Talán a megismételt szeptemberi kertvárosi választást akarják így finanszírozni Péterffyék? - tette fel a kérdést Barkóczi Csaba a közösségi oldalán.

A bizottság baloldali többsége által megszavazott előterjesztés szerint az átvilágítás célja az önkormányzat intézményekkel és társaságaival összevont –fennálló – hitel- és adósságállományának, továbbá az állami visszatérítendő támogatás teljesítésének hatásai, és az ezzel kapcsolatos helyzetértékelés.

Ehhez – mint olvasható a dokumentumban - elemezni és egyértelműsíteni szükséges a feladatokat és a működési és felhalmozási célú külső forrásokat, és az azok fedezeteként szolgáló állományokat. Az előterjesztés készítőjének indoklása szerint a kiadási és bevételi oldalak áttekintésével egyértelmű összefoglalást kell kapni az adósságállomány csökkentésének és a tartozások visszafizetésének lépéseiről, kockázatairól, hatásáról a működésre. Továbbá ajánlattevő feladata a folyamatban lévő és előkészítés alatt álló uniós támogatású projektek pénzügyi helyzetének elemzése, forráshiányok, valamint önerőhiány feltárása – sorolták.