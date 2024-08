Szinte hagyományosan Szegeden zárják a nyári fesztiválozók az idei szezont augusztus 28-tól augusztus 31-ig. A Szegedi Ifjúsági Napok ezért is lehet sokaknak kedves bulihely, ahol rengeteg pécsi vagy baranyai zenekar lép fel.

A Punnany Massif is hódít

Csütörtökön a nagyszínpadokon hódít a Punnany Massif és a Halott Pénz is

Világsztárokat is köszönthet a SZIN-re ellátogató közönség, hisz Armin Van Buuren, Zara Larsson is a fellépők névsorában található. A világsztárokkal teletűzdelt névsorban sok baranyai fellépővel is találkozhatunk.

Szerdán egyből hárman is fellépnek, közülük a legnagyobb név a 30Y. Ők este tízkor kezdenek az SZTE Színpadon, egészen 23.15-ig őket lehet látni. Aki korábban is szeretne már pécsi zenét hallgatni, az megteheti fél nyolckor. A fiatal tehetség, Mehringer lép fel a Jim Beam Arénában egészen fél kilencig. A pécsiek sorát a FILC zárja, akik a Fonó Világzenei Színpadon lépnek fel. A koncertjüket hivatalosan a szerdai belépővel hallgathatják meg, de már csütörtök hajnalban kezdődik koncertjük, pontosan fél kettőkor és fél háromig fog tartani.

Csütörtökön igaz „csak” két Pécshez köthető zenekart találhatunk a színpadokon, de igazi sztárcsapat az a kettő. Először a Halott Pénz mutatja meg magát Borsodi Nagyszínpadon fél kilenctől egészen este tíz óráig. Az időpont tökéletes, hisz utánuk a világsztár Armin Van Buuren folytatja a bulit. A másik nagyszínpad, a BP Nagyszínpad várja a Punnany Massifot, akik szinte egy időben Marsalkóékkal, este kilenctől játszanak negyed tizenegyig.

Ha pénteken lazább pécsi élményre vágyunk, akkor a Fejnélküli lovas műsorát ajánljuk, aki a Fonó Világzenei Színpadon lép fel aznap elsőként fél öttől fél hatig.

Szombaton pedig egy igazán szép lehetőségben lehet része az egyik baranyai zenekarnak. A Hangfoglaló Program azt a célt szolgálja, hogy országos szinten támogassa a kevésbé ismert, de tehetséges zenekarokat abban, hogy minél többször kapjanak lehetőséget élőben bemutatkozni. Ebbe a programba került be idén a Vodka For Kids, akik szombaton negyed ötkor melegíthetik be a BP Nagyszínpad közönségét az aznapi sztárfellépők koncertjeire.