A Biokom Nkft. a közelmúltban graffitik eltávolításával foglalatoskodott, ami egy városüzemeltetési társaságtól elvárható tevékenység. A cég honlapja szerint ugyanis 2011. évtől a Biokom közfeladat-ellátási szerződés keretében Pécs városüzemeltetési feladatait is ellátja, ezek között van „járdák, parkok, buszmegállók, szegélyek, parkolók takarítása" is. A Pécsi Kommunikációs Központ Kft. helyi lapja ugyanakkor a festékes megállók takarításából komoly hírt igyekezett faragni, fotósorozatot jelenítve meg az elvégzett munkáról, a graffiti eltávolítás sikeréről. Csakhogy az olvasóik is kiszúrták, hogy amúgy koszos és rozsdás megállókkal villogtak, volt aki cinikusan meg is jegyezte: „Legalább színt visznek abba a szürke, mocskos megállóba".

Örömteli, hogy nincs graffiti, de a takarítás is a dolga a cégnek - Forrás: pécsi önkormányzati lap

Graffiti nincs, de hol van a hatóság?

Más pedig a hatóságok munkájára kérdezett rá: „Vajon hol vannak a rendőrök? Az állandó mozgásban lévő közterület-felügyelők? Talán a graffitizők közül némelyiket el kellene kapni, a takarítási költséget ráverni büntetésnek".

Érdekesség, hogy a baloldali városvezetés a választások előtt még új buszmegállókat telepített, a lendület azonban a június 9. után megtört.

Még az utca nevét sem találták el

A pécsi történelmi belvárosban, az Apáca utcától alig pár száz méterre, a Király utca közepén székel a pécsi önkormányzati lap szerkesztősége. Ennek ellenére egy egyszerű, gázrekonstrukciós munkákról szóló online írásuk címében nem tudták eltalálni az Apáca utca nevét, azt „cz"-vel átkeresztelték Apácza utcára. Egyébként mindössze az energiaszolgáltató által kiadott közlésből kellett volna kimásolni az utca nevét helyesen. Az ilyen hiba természetesen előfordulhat, de az is tény, hogy lassan egy hete sem a főszerkesztő Nimmerfroh Ferencnek, sem helyettesének, Pernecker Dávidnak, sem pedig a frissen igazolt olvasószerkesztőnek nem tűnt fel – vélhetően azért, mert egyikük sem foglalkozik ezzel.

Nem tudni, hogy ők hol vannak

A több százezer forintos szerkesztői fizetések ellenére szerdán több órával a pécsi olimpikon, Bicsák Bence triatlonos versenye után is csupán egy, az eseményre beharangozó "szösszenet" volt olvasható a városi portálon. Bár az sem saját termék volt, hiszen egy másik laptól "vették" át azt a "szerkesztők". Aznap egészen kora délutánig mindössze ez volt az egyetlen megjelent "cikkük", ami így is két SMS hosszúságú volt csupán. Később is egy városi sportcéges közleményt vettek át Bicsák eredményéről, ami szintén nem önálló teljesítmény.