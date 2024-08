Ezekben a napokban már mozgolódás tapasztalható a baranyai iskolák környékén is, érkeznek a tankönyvek, melyek tanévkezdésre minden iskolában ott lesznek. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkára, Maruzsa Zoltán korábban bejelentette, hogy az ország iskolái több mint 11,8 millió tankönyvet rendeltek, a szeptemberi pótrendelésben várhatóan még további 1 millióra lesz igény.

Sorakoznak már a tankönyvek.

A PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Babits Mihály Gimnáziumába péntek reggel érkezett meg a szállítmány. Tarnai Krisztina pedagógus tankönyvfelelősként koordinálta a tankönyvosztást, neki a válogatásban, szortírozásában diákok is segédkeztek. Mint a tanárnő ismertette, a környezettudatosság jegyében például a magyar és történelemtankönyveket - amit csak olvasnak a gyerekek, tehát nem írnak bele - visszahozzák a diákok év végén. Ilyenkor év elején pedig könyvtári példányként adják ki ezeket a következő évfolyamnak. A diákok a tankönyveket online, az interneten keresztül is elérhetik, így is tudnak bennük keresgélni, tanulni.

– A gyerekek nálunk kapnak olyan könyvet, amit év végén vissza kell hozniuk, meg olyat is, ami örökre az övék marad, mint például a nyelvkönyvek, munkafüzetek. A négyjegyű függvénytáblát négy évre kapják, merthogy azt egész végig használják

– mondta Tarnai Krisztina.

– Így most az új könyvekből összesen majdnem 3 ezer darab érkezett, és 3-4 ezer darab van bekészítve a visszahozottak közül. Összesen tehát 6-8 ezer könyvet osztunk majd ki.

Ingyenesek a tankönyvek

Hat osztály kezdi meg itt a tanévet a kilencedik évfolyamon, 160-170 gyerekkel. A Babitsban a tankönyvosztás augusztus utolsó napjaiban lesz. Az első nap délelőtt jönnek a könyvekért a tizenkettedikesek, délután a tizenegyedikesek, a másodikon délelőtt a tizedikesek, és délután kilencedikesek. A Kormány határozata értelmében a 2020/21-es tanévtől kezdve már minden diák ingyenesen kapja meg a könyveket, a köznevelésben és a szakképzésben tanulók (1-16. évfolyam) ezúttal is ingyenesen jutnak hozzájuk. Könnyebbség ez a családoknak, ugyanis korábban a 20–30 ezer forintot is elérte a tankönyvcsomag ára.