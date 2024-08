Királyegyházán idén jelentős beruházás valósult meg, amelynek eredményeként teljes felújításon estek át a Napsugár Óvoda csoportszobái. Nagy Beáta, a település polgármestere a közösségi oldalon számolt be a fejlesztésekről.

A korszerűsítés során a közel 50 éves falburkolat eltávolításra került, és az aljzatot is teljesen kicserélték. Az új betonburkolatot szigeteléssel látták el, melyre a modern igényeknek megfelelő SPC burkolat került. A falak friss festést kaptak, és új nyílászárókat építettek be, ezzel is növelve az intézmény energiahatékonyságát.

Külön öröm, hogy a Holcim Kft. Közösségi Értékprogramjának támogatásával hűtő-fűtő klímát is felszereltek mindkét csoportszobában, biztosítva ezzel a kellemes hőmérsékletet egész évben.

Az óvoda így a 2024/25-ös tanévet már a megszépült, korszerűsített környezetben indíthatja el.