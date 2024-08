Másfél évvel ezelőtt már a közgyűlésben beszédtéma volt a pécsi köztemető állapota, a gondokra akkor Csizmadia Péter pécsi frakcióvezető is felhívta a figyelmet. Mint akkor mondta, hogy áldatlan állapotok vannak a temetőkben, amik miatt az elmúlt években rengetegen keresték meg őket. Mivel botrányosan elhanyagolttá váltak a temetők, és a munkáját távfelügyeletben látja a Biokomnál a temetőkért felelős, nem is pécsi ügyvezető, ezért azt javasolta, hogy az önkormányzat illetékes főosztálya végezzen ellenőrzéseket havonta, hogy az önkormányzat is pontosabb képet kapjon. Arról is beszélt, hogy 2022-ben Debreczeni Lászlót, az '56-os pécsi hőst térdig érő gazban temették el, amiért ő szégyellte magát a Biokom helyett. Azt, hogy Csizmadia ellenőrzésekre vonatkozó javaslatát elfogadták-e, nem tudni, de vélhetően ezt is lesöpörte a regnáló, másokat még októberig lenyomó MSZP-DK koalíciós többség. Mindenesetre a helyzet nem biztos, hogy javult, hiszen a temető most fotópályázatot hirdetett, amelynek közösségi oldalas reklámja alatt a kommentszekciót elárasztották a panaszok:

Temető: nem annyira örültek az ötletnek a pécsiek

Majd fotózok, ha térdig ér a gaz a sírok között.

Talán kamerák kihelyezésével megelőzhető lenne a sok lopás.

Öt éve nem frissítik aktuális adatokkal a sírhelykeresőt.

Jaj, ezt a hirdetést bár ne láttam volna!

Temető vezető, meg igazgató? Na, az van

A hozzászólók között pedig valaki meg is jegyzi, hogy az új vezető figyelmébe ajánlja problémákat. Azért is mondhatja ezt, mert októbertől már összetételű közgyűlés vezeti a várost, mivel a regnáló baloldal elveszítette a többséget, a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetség szerezte meg a legtöbb helyet. A Biokomot pedig a Magyar Szocialista Párt volt pécsi alpolgármesterének, Meixner Andrásnak a fia, Meixner Barna irányítja, akinek a tevékenységével kapcsolatban számos kritikát fogalmaztak meg. A pécsi köztemető miatt ráadásul van külön még egy ügyvezető igazgatója a vállalatnak, ám ő nincs Pécsen, hiszen Fonyódról „látja el" a munkát. Vagyis sokak szerint inkább csak "nevét adja" ahhoz, hogy egyáltalán jogszabályoknak megfelelő legyen a temető működtetése. Igen ám, de van még egy vezető, aki a temető körüli ügyeket rendezi: a stratégiai és köztemető vezető nagyjából bruttó 1,3 millió forintos fizetést kap azért, hogy a temető dolgait rendezze.