Póré László baloldali ügyvezető, és az önkormányzati lapot vezető Nimmerfroh Ferenc nevével fémjelezhető a városi propagandacég, a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. működése az elmúlt években. A két személy közül Póré a cég ügyvezetéséért, míg a baloldali propagandista az MSZP-DK-s pártembereknek és igényeknek megfelelő tartalomért felel. A cégnek tudomásunk szerint Barabás Béla is bedolgozhat, aki a városházán "sajtókapcsolati tanácsadó", erre a gyanúra utal, hogy élettársának a cégét, az S-Berry Kft.-t is megemlítették a Pécsi Kommunikációs Központ Kft. 2023-as üzleti tervében. Ugyanakkor Póré letagadta, hogy szerződtek volna a Barabás-pár cégével, ami viszont arra utal, hogy az üzleti tervben nem valós adatokat szerepeltettek. Ez pedig akár arra is alkalmas lehetett, hogy megtévesszék az önkormányzatot, a képviselőket, hiszen így nem valóságos terveket ismertették meg a közpénzek felhasználásával kapcsolatban.

A pécsi tévé: elképesztően sokba kerül

Ugyanakkor a Pécs TV több tízmillióba kerülő gyártásával kapcsolatban sem sikerült valós adatokat megfogalmazni. Az üzleti tervben ugyanis a Pécs TV neve mellett hamisan az szerepel, hogy "Pannon Broadcast Kft." Csakhogy ez a fővárosi kft. – aminek valóban van pécsi kötődése is – bizonyosan nem volt szerződésben a pécsi önkormányzati céggel, hiszen ezt tükrözi az árbevétele is, ami alig néhány millió, miközben a Pécsi Kommunikációs Központ évente 61 milliót költött el műsorkészítésre. Ki is derítettük, hogy a pénzt máshová talicskázták ki.

Megtévesztő adatok

A szintén fővárosi, Kőbányán a Fertő utcába bejegyzett Professional Broadcast Services Zrt.-vel 2021-ben kötöttek szerződést, aminek a nevében akkor valóban szerepelt a Pannon szó is, csakhogy már akkor is zártkörű részvénytársaság volt. Ezek alapján PKK-nál az üzleti tervben szereplő valótlan adatokkal ugyanakkor megtévesztették a nyilvánosságot, de arra sem voltak képesek Póré Lászlóék, hogy utólagosan pontosítsák az adatokat, az üzleti tervet.

Luxemburgi cég van mögötte

A cég háttere ráadásul nem is magyar, hiszen 2022-ben szerzett kisebbségi részesedést a luxemburgi székhelyű Network4 Media Group. A vállalatcsoporttól megtudtuk, hogy ezt a gyártási-műszaki szolgáltató cégén, a Media Project Management Kft.-n keresztül valósították meg. Állításuk szerint a Pécs TV-re "fennálló szerződésen belül a Network4 Media Group – ahogyan más kisebb médiaszolgáltatók részére is – filmeket biztosít, valamint gyártási-műszaki szolgáltatásokat nyújt, és nem foglalkozunk tartalmi kérdésekkel".