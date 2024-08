A hosszú hétvége után is Baranyát járja a kormányablakbusz, melyen lehetőség nyílik elintézni a kormányablakokban elérhető ügyköröket, többek között a személyazonosító igazolvánnyal, lakcímkártyával, útlevéllel, vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézést is. Tájékoztatást kaphatnak a lakosok az egyes eljárásokban az ügyintézés menetéről is.