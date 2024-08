A Pécsi Egyházmegye főpásztora, Felföldi László 800 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalhoz látogatott el Bács-Kiskun vármegyében. A Tass-Alsószenttamáson található gyermekvédelmi komplexumban, ÁGOTA Falván tíznapos táborban vettek részt nevelőszülőknél és lakásotthonokban élő gyermekek. Számukra tartott gondolatébresztő előadást a megyéspüspök.

A családból kiemelt és veszélyeztetett fiatalok ügyével foglalkozó, szegedi központú ÁGOTA® Alapítvány és együttműködő partnere, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója a szervezője annak az egyedülálló tábornak, amelyet a résztvevő gyermekek csak úgy emlegetnek, tíznapos mennyország. Ez az egyetlen olyan nyári program, amely közel három évtizede ugyanazzal a céllal valósul meg minden évben: nem csupán élményt jelent, hanem terápiás jellege miatt gyógyítja a sok traumán átesett, családjukat vesztett gyermekek lelkét, valamint erősíti önbizalmukat. Az élményt adó ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központ, ÁGOTA Falva, amely 7 hektáron terül el, rendkívüli helyszínt biztosított ennek a különleges tábornak. – ÁGOTA Falván található Európa és Magyarország egyetlen Szent Jobb Lator temploma, amely az év minden napján tárt ajtókkal várja az ÁGOTA Közösség tagjait. Az ÁGOTA® Táborban is kitüntetett szerephez jutott templomunk. Pasztorációs munkatársaink szívhez szóló ötletekkel, például isteni sms-ekkel várták a táborozókat lehetőséget adva arra, hogy az őket foglalkoztató kérdésekről beszéljenek – mondta Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője, aki maga is állami gondoskodásban nőtt fel. Ő a megálmodója az ÁGOTA® Tábornak, amelynek 1996 óta részét képezi egy-egy a gyermekekhez alkalmazkodó üzenettel bíró szentmise. Idén először két mise is szerepelt a tábor programjában. Az elsőt Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek celebrálta a tábor ötödik napján, a másodikat pedig Podmaniczki Imre atya tartotta a kilencedik napon.

ÁGOTA Falva – 2024.07.29. Csoportkép, Nyári Mikulás az arénában. Képen: Fotó: Karnok Csaba (KC)

Fotó: Karnok Csaba

Az ÁGOTA Közösség vendégeként Felföldi László, a Pécsi Egyházmegye főpásztora is ÁGOTA Falvára látogatott. Mint elmondta, papi életének részét képezi, hogy minden nyáron táboroztat, ám a vér szerinti családját nélkülözve élő gyermekek számára megrendezett táborhoz foghatóval még nem találkozott. – Ennyire a gyermek fejlődését, életét szolgáló, jól felépített és átgondolt táborban még nem jártam, és nagyon hálás vagyok, hogy eljöhettem ide. Én is szeretném majd idehozni a Pécsi Egyházmegye hittanosait, fiataljait – fogalmazott a megyéspüspök, aki részt vett Podmaniczki Imre szentmiséjén, majd azt követően a reális jövőkép kialakítását tematizáló előadást tartott a táborozóknak. A fiatalok figyelmét arra is felhívta, hogy az élet küzdelmeit igazi barátok, segítők támogatásával, együtt, közösségben lehet csak megnyerni. Kiemelte, hogy fontos képesség, figyelni és érteni a minket körülvevő és megszólító emberek szavát. Emellett nem kevésbé fontos a saját belső hangunkra is figyelni. A kettőt pedig az Isten hangjának megértése hozza harmóniába. – Az az igazi győzelem, amikor egy gyermek megérzi, hogy neki akartam, az ő szívéhez, lelkéhez valami többet, szebbet, jobbat hozzáadni – mondta Felföldi László a 27. ÁGOTA® Táborban tartott előadásával kapcsolatban