A nyár egyik legnépszerűbb gyümölcse a dinnye - a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) arra hívja figyelmet, hogy az értékesítés során kiemelten fontos, hogy garantált legyen a megfelelő élelmiszerbiztonság a vásárlók számára. - Dinnyefelezéskor, - negyedeléskor mindössze pár egyszerű higiéniai szabály betartása szükséges:

a dinnyehéjat fertőtlenítő kendővel alaposan át kell törölni, és ugyanígy a felületet, ahol a darabolás történik, két felvágás között tisztító spray vagy fertőtlenítő kendő segítségével kell megtisztítani. A művelethez használt kés folyamatos tisztán tartása szintén elengedhetetlen

- hívja fel az árusok figyelmét a Nébih.

A vágás előtt a kézmosás is kötelező, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor fertőtlenítő törlő használata szükséges. Fontos tudni azt is, hogy a dinnyét felezni, legfeljebb negyedelni szabad, és a felvágást követően az élelmiszert haladéktalanul be kell csomagolni egy arra alkalmas fóliába.Hűtés hiányában pedig a már felvágott dinnyéket tilos másnapra eltenni.



A görögdinnye tárolásával kapcsolatban a Nébih arra hívja fel a vásárlók figyelmét, hogy ez a fajta gyümölcs a hidegérzékenyek közé tartozik, azaz 7 °C alatti hőmérsékleten hidegkárosodást szenvedhet, ezért felvágás előtt inkább egy hűvösebb (10-15 °C-os) helyiségben érdemes tartani.

Figyelmeztetnek arra is, hogy a dinnye érzékeny a légtérben lévő etilénre, ezért ne tároljuk banán, paradicsom és sárgadinnye közelében.

Hűvös helyen akár 1-2 hétig is tárolható minőségromlás nélkül a sérülésmentes görögdinnye. Felvágás után azonban mindenképp hűtőben tárolandó, és célszerű 2-3 nap alatt el is fogyasztani.