Újításnak számít, hogy keresésnél nem csak a helyi és helyközi állomásokat tudjuk megadni, de még nevezetes helyeket és látványosságokat is megadhatjuk. A jövőben ezt tovább is fejlesztenék, postai cím és házszám alapján is lehet majd keresni a rendszerben. A pontosabb tervezéshez bediktálhatjuk gyaloglási tempónkat, átszállás esetén felülírhatjuk az átszállásra szánt időt, ha ugyanabból a megállóból indul tovább a járat. Bizonyos helyeken még a helyi járatokon nem fogadják el az országbérletet és a vármegyebérletet. Az EMMA lehetőséget nyújt abban, hogy településeken belül is csak a helyközi járatokat vegye figyelembe a tervezésnél. Ha le szeretnénk menteni vagy megosztani másokkal az útvonalunkat, akkor lehetőségünk van linken keresztül megosztani, de még nyomtatni is tudjuk tervünket.

A felsorolt funkciók, mint például a valós idejű járatkövetés, a baranyai utasoknak is hasznára válhatnak. Egy Pécsen élő, de Budapesten dolgozó fiatalember lapunknak elmondta, hogy a legnagyobb problémája a vonatok kiszámíthatatlansága. Sokszor késve indulnak, különböző okok miatt pedig további csúszással érnek a célállomásra. Az EMMA értesítést küld a várható késésekről, és módosítja az utas számára az ajánlott érkezési időt. Ígéretesnek tűnik a rendszer, rengeteg a potenciál benne. A városok helyi járataira is ki szeretnék bővíteni a tervezési lehetőségeket. Utasként pedig reméljük, hogy a tervezési rendszert folyamatosan javítják, mellette pedig a járatok közlekedése is sokkal kiszámíthatóbbá válik.