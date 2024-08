Szeptember 15-ig lehet jelentkezni Pécs legnagyobb zenei fesztiváljára, a Made in Pécs Fesztiválra. A következő alkalom - ami 2025. január 4-én lesz megtartva - sorban a tizedik, így az eddigieknél is szívesebben fogadják a szervezők a fellépőket. A jelentkezőknek a formáció nevét, elérhetőségét, a zenekar stílusát kell megadni. A rövid bemutatást, a bandáról készült fotót és a technikai igényüket összesítő dokumentumot az online jelentkezési lapra lehet felölteni. A jelentkező produkcióknak pécsi kötődéssel kell bírniuk, ám évek óta szokás, hogy meghívásra vendégeskednek másik városból vagy országból is zenekarok.

A Made in Pécs Fesztiválon minden évben több, belvárosi helyszín és előadó vesz részt. A vendéglátóhelyek már délelőtt nyitva tartanak egészen hajnalig, amíg zajlanak a koncertek. A rendezvény legnagyobb sikere abban rejlik, hogy a helyszínek közel találhatóak egymáshoz képest, mindegyik a belvárosban található.