Augusztus 20-a állami és egyházi ünnep, amit az elmúlt évszázadban többféle jelzővel ruháztak fel. Az államalapító Szent István király ünnepét a kommunizmus idejében a népköztársaság, később az alkotmány, az új kenyér ünnepévé alakították. Lapunk fotóriporterének, Laufer Lászlónak archív-összeállításában szereplő régebbi képei még ebből az időből származnak. Az előző rendszerben szokás volt, hogy a minden évben más település adott otthont a megyei pártvezetés központi ünnepségének, például – mint képeinken is látszik – Mohács és Siklós. Utóbbi helyszínen Váncsa Jenő, a Lázár- és a Grósz-kormány mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztere az új kenyeret is megkóstoltatta Horváth Lajos megyei tanácselnökkel. Szabadszentkirályi képünkön is egy későbbi agrárminiszter tűnik fel, akkor még tsz-elnök szerepben, aki nem más, mint Gráf József. Az átkosban a pécsi augusztus 20-ák elengedhetetlen része volt a fúvószenekarok fellépése, amely szokás a rendszerváltás után is hosszú ideig fennmaradt.