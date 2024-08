Már a legkisebbek, a 0-3 éves korosztály kezében is gyakran van mobiltelefon. Ezek a gyerekek még a szüleik által bekapcsolt meséket, videókat nézik az eszközön. A néhány évvel idősebbek már magabiztosan kezelik az okoseszközöket, a közösségi média használata könnyen megy nekik.

Még gyermeknapon jelent meg a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) fiataloknak szóló „Sztorik a zsebben – Történetek a közösségi médiából” című kiadványa, ezt most a szülőknek szánt „Mit lájkol a gyerek – Szülőknek a közösségi médiáról” elnevezésű tájékoztatófüzettel egészítették ki. Célja, hogy bemutassa a közösségi oldalak működésének főbb szabályszerűségeit, és támpontokat adjon a szülőknek, hogyan segíthetik gyermekeiket eligazodni ezeken a platformokon, miközben felhívja a figyelmet a közösségi média kockázataira, de annak előnyeit is számba veszi. A kiadványhoz az NMHH által, 13-16 éves korosztály körében végzett legfrissebb felmérés eredményeit is felhasználták.

A média használatának kockázatai

– A 13–16 éves korosztály számára nem ismeretlenek a közösségi platformok, többségük azokat aktívan használja a mindennapjaik során – tudtuk meg az NMHH információiból.

– A kiadvány továbbá a digitális lét veszélyeivel is foglalkozik, különös tekintettel az adatvédelmi hiányosságokból eredő kockázatokra, mely téma relevanciáját tovább erősítette az a kutatási eredmény is, hogy a válaszadók majdnem háromnegyedét, 71 százalékát jelölték már be ismerősnek idegenek az online platformokon.

– Gyermekem általános iskolás, alsós. Sokáig tudatosan távol tartottuk az elektronikus eszközöktől, közösségi médiától. Ám azok az osztálytársai, akik használhatták az internetet, sokszor az iskolában is beszélgettek a kedvenc netes videóikról, játékaikról. Kislányom ezt hallva úgy érezte, hogy kimarad valamiből, szomorú lett, hogy ő nem tud hozzászólni ezekhez a témákhoz. Emiatt vettünk neki egy tabletet, amit naponta 1 órát használhat, tanulás után. Beállított a férjem az eszközön egy szűrőt is, így csak meghatározott tartalmakhoz fér hozzá – mesélte el egy pécsi szülő.