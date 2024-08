Különleges elektronikai eszközökről beszélünk, hiszen a nyolcvanas évektől kezdve már megjelentek a különböző gépek és programok a háztartásokban. Emiatt szinte mindenkinek van valamilyen emléke arról, hogy milyen élményt nyújtott egy-egy játékkonzol. Kókány András, a Játechtér egyik szenvedélyes gyűjtője elmondta, ezt a nosztalgikus érzést szeretnék minél több ember számára biztosítani.

Videójáték: van, amit mindenki ismer!

Fotó: Oleg Elkov

A raktárból nemzetközi fesztiválig jutottak a videójátékok

Az eleinte néhány darabos gyűjtemény odáig bővült, hogy raktárat kellett hozzá találni a megfelelő tárolásukhoz. De itt nem szerettek volna megállni.

– Sokkal többet láttunk abban, hogy csak a raktárban tároljuk az értékes gépeket. Szerettük volna bemutatni az embereknek, mert ezekhez a régi videójátekokhoz mindenki valahogyan kapcsolódni tud. Az idősebb felhasználók nosztalgiázhatnak, a fiatalok pedig megtapasztalhatják a régmúlt legmenőbb játékait és gépeit

– mondta Kókány András.

A kezdetektől fogva egy különlegesebb, interaktív kiállítást terveztek megvalósítani, ahol szinte majdnem minden kiállított programot és gépet ki lehetett próbálni. Pécsen a Zsolnay-negyeden évekig járhattak a szórakozni vágyók, később Budapestre, majd Bodajkra került az állandó tárlat. Ideiglenes kiállításokat is szerveztek már vármegyén belül Harkányban és Komlón. Mindenhol nagy volt érdeklődés övezte az eseményt, ezért eljuthatott olyan helyekre is, mint a nemzetközi hírű V4 Future Sports Festival 2019-ben, vagy az Országos Gaming Expo 2022-ben.

A gyűjteményben népszerű és ritka eszközöket is találhatunk

Igazán büszkék a gyűjtők azokra a gépekre és programokra, amelyeket nem mindenkinél lehet megtalálni. Többszázezer forintos kártyák és konzolok mellett természetesen olyan népszerű játékokkal is találkozhatunk, mint a Super Mario és a Doom. De található a hetvenes évekből származó, pécsi gyártású kicsi gép is, amin a népszerű pingpongjátékkal lehet játszani. Sőt a Pécsen állomásozó katonák is használták a gépet, mivel egy játékpisztoly segítségével pixeleket „lőhettek”.