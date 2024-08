Balatonyi Lilla, Pécsen praktizáló állatorvos volt segítségünkre a témában, aki megosztott pár tanácsot, hogy hogyan tehetjük könnyebbé viharfóbiás és zajérzékeny kutyák számára ezeket a zajos eseményeket.

Figyeljünk oda viharfóbiás és zajérzékeny kutyánkra



Több lehetőséget is megemlített a szakértő, amelyből az egyik a menedzsment. Ez különböző lépéseket foglal magába, amelyek célja, hogy a kutya minél inkább biztonságban érezze magát.



Teremtsünk búvóhelyet viharfóbiás és zajérzékeny kutyánknak

Ha a kutya kennelhez szokott, egy csöndes sarokban, takarókkal letakart, párnákkal körbevett szobakennel tökéletes menedéket jelenthet.

Sok eb mászik be asztal vagy egyéb bútorok alá. Ezt a viselkedést ne akadályozzuk meg, ha biztonságosan elfér, és nem kell amiatt aggódnunk, hogy beszorul, kárt tesz magában vagy környezetében.

Ideális a kutyát fokozatosan, nyugodt körülmények közt a menedéket jelentő helyre szoktatni, a helyszínt finom falatokkal, pihenéssel és relaxációval összekapcsolni. Szobakennel esetén lehetőséget kell nyújtani a kutyának arra, hogy önként elhagyhassa a vihar közben, tehát ne zárjuk rá az ajtót.



A lépések között szerepel a vizuális stimuláció csökkentése, azaz sokat segíthet, ha a mennydörgést kísérő villámlás fényhatásától megkíméljük a kutyákat. Tartózkodjunk beltérben, zárjuk be az ablakokat, húzzuk be a függönyt, vagy húzzuk le a redőnyt. Mindemellett a hangok tompítása is fontos. Hangos ventilátor, vagy valamilyen állandó zúgás, és mellé ismétlődő dobolás ideális maszkolóhatást biztosíthat egy vihar esetén. A tévé bekapcsolása, egy film lejátszása vagy hangos zene ettől függetlenül segíthet kicsit elnyomni a kívülről felhangzó zajokat.

Vihar esetén egy kutya keresheti a fizikai kontaktot. Odabújik például a gazdihoz, a közelében akar lenni, felugrik mellé a kanapéra, ilyenkor nyugtassuk, simogassuk. A gazda nyugtató jelenléte, fizikai közelsége nem fogja a félelmet mélyíteni, hanem épp ellenkezőleg, nagy eséllyel enyhíti, és javíthatja a kutya asszociációját a viharokkal.

Fontos lépés, hogy a gazdik felismerjék a kutyák félelemre utaló jelzéseit, méghozzá időben, a legenyhébb jeleket is. Ezekről a tünetekről, valamint a további lehetőségekről is tartott előadást Balatonyi Lilla állatorvos, amely elérhető a honlapján.