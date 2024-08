Cél a folyamatosság 1 órája

Új kihívások elé néz a villányi közétkeztetés

Meghatározó szempont a gazdaságos működés a közétkeztetésben is. Ehhez azonban, úgy tűnik, a menzák üzemeltetőinek szélesebb szolgáltatási körben kell gondolkodni, akár üzleti funkciókat is betölteni. Villányban egy konyha látja el az egész település étkeztetését, most azonban változás előtt áll a villányi közétkeztetés. Új üzemeltetőre lesz szükségük, a jelenlegi szolgáltató ugyanis nem vállalja a folytatást.

Villányban a Kikerics Óvoda, Mini Bölcsőde és Főzőkonyha felel a település minden közétkeztetési igényéért: az üzemeltető vállalat gondoskodik a 80 óvodás, 15 bölcsődés, a több mint 100 iskolás gyermek és 40-50 helyi, illetve környéken élő nyugdíjas étkeztetéséről is. A vállalkozó működteti a Csillagvölgy Étterem konyháját, ahonnan a villányi időseknek ki is szállítják az ebédet, a villánykövesdi, kisjakabfalvai és mároki nyugdíjasoknak a helyi falugondnokok viszik az ételt. Most azonban változás várható a villányi közétkeztetésben. A villányi közétkeztetés új kihívások elé néz, mivel a jelenlegi szolgáltató nem folytatja tevékenységét

Korábban lapunk több alkalommal is hírt adott arról, hogy a villányi közkonyhát üzemeltető Royal Food Hungary Kft.-vel szemben több panasz is felmerült a helyiek részéről. Ezért az ügyben lakossági fórumot tartottak, a szolgáltató végül új szakácsot vett fel. Mint Eckhardt Beáta, az óvoda igazgatója elmondta, ezt követően a visszajelzések alapján is javult a színvonal, ám most, az egy évre kötött szerződés lejártával az előzmények fényében a szolgáltató nem kívánja folytatni tevékenységét, így új üzemeltetőre lesz szükségük ősztől. A részleteket illetően a Villányi Kikerics Óvoda Facebook-oldalán tájékozódhatunk. A legnagyobb kihívás az üzemeltető számára, hogy gazdaságosan működjön. Nem kis feladat olyan beszállítókat találni, akik reális áron, jó minőségű alapanyagokat tudnak biztosítani. Úgy tűnik, az olyan vállalatoknak érdemes közétkeztetést végezni, akik minél nagyobb adagszámban főznek, így tud fenntarthatóbbá válni az üzemeltetés – számolt be a tapasztalatokról Eckhardt Beáta. Új üzleti lehetőségek a villányi közétkeztetésben Az óvodavezető azt is kiemelte, a helyi közétkeztetés működtetésében további, üzleti lehetőségek is rejlenek. A konyha alkalmas menüztetésre is: aki a környéken él, dolgozik, előzetesen jelezheti igényét. A Csillagvölgy Étterem konyhája felszerelt és alkalmas nagyobb társaságok kiszolgálására, ehhez megvan a szükséges infrastruktúra és edénykészlet. Bár az utóbbi időben ezek a törekvések megtorpantak, korábban tartottunk itt lakodalmakat, diszkókat, szilveszteri bulikat, lovas- és alapítványi bálokat is. A termek befogadóképessége 200 főig terjed – mondta el Eckhardt Beáta. A villányi közétkeztetés tehát új kihívások elé néz, mivel a jelenlegi szolgáltató nem folytatja tevékenységét. Az új üzemeltető a napi étkeztetés biztosítása mellett olyan üzleti lehetőségeket is kihasználhat majd, mint a menüztetés és rendezvények lebonyolítása. Ez segítheti fenntarthatóbbá tenni a működést, illetve a helyi közösségi életet és a turizmust is erősítheti.