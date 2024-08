A Vince utca kálváriája akkor kezdődött, amikor a lakossági tiltakozás ellenére P. Horváth Tamás képviselő közreműködésével átszabták a környék közlekedési rendjét. A Tettye utcát egyirányúsították és a Vince utcára terelték rá a forgalmat. Az alig egy évtizede jóval kisebb autós terhelésre készült utca teljesen tönkrement, a becslések szerint is a kármentesítésre brutális pénzt, nagyjából 100 milliót forintot is elkölthetnek. A pontos összeget azért nem tudni, mert például a baloldali önkormányzat helyi baloldali lapja más ügyeket is fontosabbnak tart. Az MSZP-DK-s pártkörökben népszerű Nimmerfroh Ferenc által irányított lap példának okáért egy, a városba betévedt rókáról két cikkben is beszámolt, de a munkának a költségeiről átlátható módon nem igazán sikerült tájékoztatnia a közvéleményt.