A baloldali önkormányzat egyébként korábban nem nagyon foglalkozott azzal, ha éppen fákat kellett kivágni, hiszen a Diana téri piac esetében is pillanatok alatt letarolták az ott élő és egészséges, hatalmas lombkoronájú fákat és hallani sem akartak arról, hogy környezetvédelmi szempontokat is figyelembe véve tervezzék át a létesítményt. A Megyeri úti és a Szigeti úti bicikliutas építkezésnél történtek fakivágások, ahogyan a Verseny utcában még egy dísztavat is felszámoltak. A polgármester ugyanakkor a mostani parkolótelepítés kapcsán megjegyzi, hogy a cserjéket ugyanazon a telken kell pótolni.