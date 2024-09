A konferencián kiváló szakemberek előadásait hallgathatják meg a résztvevők: a 13 órakor kezdődő programot Kárpáti Tamás klinikai szakpszichológus indítja a magyarországi alkohol- és droghelyzet áttekintésével, kitérve a helyi sajátosságokra is. Ezt követően Gergál Tímea, a Kamasz Addiktológiai Rehabilitációs Centrum vezetője beszél a kamaszkorban és fiatal felnőtteknél jelentkező viselkedési addikciókról, bemutatva, hogy "szertelenül" is lehet valaki függő. Juhász Szabolcs, a KERT Addiktológiai Gondozó munkatársa abban segít a hallgatóságnak, hogy mivel lehet támogatni a szenvedélybeteg családtagot a felépülés útján, és mi az, ami - a jószándék ellenére is - árthat. Dr. Molnár Adrienn pszichiáter, addiktológus a Szigetvári Kórház Addiktológiai Rehabilitációs osztályán szerzett tapasztalatait osztja meg - előadásában bemutatja, hogy miként juthat el egy szenvedélybeteg a mélypontig, majd a segítségkérés, felépülés irányába.