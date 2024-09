Az rendszerváltás előtti szokások gyönyörűen érzékelhetőek múltidéző képeinken. Fegyelmezett oszlopokban álltak az osztályok, szépen elkülönülve a kisdobosok és az úttörők. „Előre!" felkiáltással volt szokás ilyenkor köszönni. Ezekben az időkben a Belvárosi Általános Iskola még csak épült a Megye utcában, de a tanévnyitót már itt rendezték. A nyolcvanas években költözött az Állami Délszláv Általános Iskola a mai, Szigeti úti épületébe.

A főiskolai és egyetemi tanévkezdés is nagyon fontos volt már akkor is a hallgatók és az intézmény számára is. A kilencvenes években a Pécsi Orvostudományi Egyetemen Antall József miniszterelnök és Andrásfalvy Bertalan művelődési és közoktatási miniszter köszöntötte az új hallgatókat. A Zeneművészeti Főiskola megnyitója Pécs ikonikus városi koncerttermében, a Liszt-teremben tartották meg, ahol Bánky József zongoraművészt is megfigyelhetjük a képen.