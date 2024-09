Az átadón először Koltai Péter, Szentlőrinc polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.

Átadták a megújult Arany János utcai óvodát Szentlőrincen

Fotó: Laufer L.



– Az épület kívül és belül is megújult, új vakolatot, alatta hőszigetelést kapott. Megvalósult a tető és a nyílászárók cseréje, napelem és hőszivattyú került az épületre. Így a későbbiekben az épület energiafelhasználása jóval kevesebb lesz. Továbbá az óvoda lifttel is kiegészült, így az akadálymentesítés is megvalósulhatott – összegezte a fejlesztés eredményeit. Hozzátette, az intézményben zajló pedagógiai munkának köszönhetően jó kezekben lesznek az óvodások.

Az utolsó simítások még hátra vannak, az intézményvezető által megálmodott állapot tavaszra várható, azonban már most észlelhetően szebb, modernebb környezet fogadja az óvodásokat és az intézmény dolgozóit.

A fejlesztés a Baranya Vármegyei Önkormányzat támogatásával zajlott. Dr. Őri László vármegyei elnök kiemelte, örvendetes, hogy az elmúlt években a kormány és a vármegye segítségével, illetve Nagy Csaba országgyűlési képviselő közbenjárásával számos intézmény újulhatott meg Szentlőrincen.

Az a közösség, amely óvodák és bölcsődék fejlesztésére pályázik, bízik a holnapban. Hiszen minden megújított óvoda és új bölcsődei férőhely hosszú távú befektetés. Az a település, amelyben ilyen intézmények működnek, s amely képes megtartani fiataljait, biztos alapokon áll a jövőre nézve

– fogalmazott Őri László, s hangsúlyozta, a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Kormány továbbra is minden olyan helyi kezdeményezést támogat, amely hozzájárul a kistelepülések fennmaradásához és fejlődéséhez.

Az Arany János utcai óvodához bölcsődei blokk is épül Szentlőrincen

Az óvoda korszerűsítésén, felújításán túl pár hónapon belül birtokba vehető lesz a hétfőn átadott épület melletti bölcsődei blokk is, amely a legkisebb gyermekek számára nyújt majd biztonságos környezetet.

A fejlesztésre Szentlőrinc önkormányzata 194 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül.