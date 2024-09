Megrendezték az évtizedes hagyományokkal rendelkező terményfesztivált a Nyugati Városrészi Óvoda Radnóti Miklós Utcai Tagóvodájában. A rendezvény felvonulással kezdődött, az óvodát körülölelő utcákat járták be a kicsik és a szülők egy lovaskocsi vezetésével. A köszöntő után közös táncolás vette kezdetét, melyhez a zenét a HangaBanda biztosította. Ezután a Mihály-napi vásáron a gyermekek kézzel készített termékeit lehetett megvásárolni, de természetesen aki megéhezett, azt bőséges süteményes és szendvicses tál várta. A szomjas fiatalok egy gyümölcsprés segítségével szőlőlevet ihattak, ezzel is belekóstolva a szüreti időszak munkálataiba. A fesztivál azért is fontos az óvoda életébe, mert ilyenkor várják vissza a volt óvodásiakat.