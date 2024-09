A hirtelen jött hideg, esős időjárás mindenkit sokkolóan érint. Jelenleg a legnagyobb káoszt a közutakon okozza az idő, viszont a fecskéket is veszélyezteti a helyzet. A madarak menedéket próbálnak keresni, akik az erkélyeken, háztetőkön és a házak falain gyülekeznek összebújva, hogy egymást melegítve próbálják meg átvészelni a hideget. A táplálékforrásuk is megcsappan, mivel az eleségükként szolgáló rovarok aktivitása ilyenkor igen alacsony.

A Mentsük meg a fecskéket Facebook-csoportban látható, hogy országszerte nagy a baj. Baranya vármegyei eseteket és segítséget is találunk, a Mini Zoo Komló is jelezte, hogy 20 liter sajtkukacot tudnak felajánlani a madármentő egyesületeknek, de Pécsről is több helyre szállítottak madárélelmet. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület oldalán két nagyobb egyesületet említ vármegyénkből, akiket lehet keresni fecskementéssel kapcsolatban. Az egyik a Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány mentőközpontja, illetve a Misina Természet- és Állatvédő Egyesület, de több kisebb egyesület is aktívan segít a bajba jutott állatoknak. Mi magunk pedig annyit tehetünk, hogy a közutakon óvatosabban közlekedünk, ne zavarjuk meg nyugalmukat. Ha elázott fecske hever a földön, óvatosan vegyük fel a földről, egy papírtörlővel kibélelt cipős dobozba rakjuk be és vigyük a meleg lakásba.