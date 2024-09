A Körömi Attila által korábban benyújtott feljelentés alapján indult a nyomozás tavaly, most lapunkkal azt közölte, hogy rendőrségi határozatban található indoklás szerinte téves következtetéséket von le, bizonyos tényeket nem vettek figyelembe, mintha azok nem is lennének lényegesek. Hozzátette: az ügy időben elkülönülő, különálló részleteit összetolták, emiatt nem vehették észre, hogy a Mandulás-kemping rendbetétele már a csereüzlet előtt is aktuális volt, semmi köze nem volt ahhoz. Körömi Attila lapunknak azt mondta, az ügyben mindezek miatt felülbírálati indítványt nyújt be.