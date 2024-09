Bár a tolnai rendőrök a minap a nyomozást lezárták, de várhatóan felülbírálati indítványt nyújt be a Mandulás kemping és a Bőrklinika csereügylete kapcsán a tavaly feljelentést tevő Körömi Attila, aki szerint a hatóság téves következtetéseket vont le az üzlet nyomozati vizsgálata során. Mint ismert, a baloldali önkormányzat 2022-ben úgy adta magánkézbe a Bőrklinikát, hogy azért mindössze egy romos kempinget, valamint 200 millió forintot kapott. Az értékes, a pécsi történelmi belváros határán, az egyetemhez közel található ingatlan területén azonban egy társasházi fejlesztéssel milliárdos hasznot generálhat a magántulajdonos, hiszen már a korábbi ingatlanbecslésekben is 109, átlagosan 80 négyzetméteres lakással rendelkező társasházzal számoltak.

Az általunk megkérdezett helyiek szerint azonban eddig tájékoztatást nem kaptak arról, hogy mire készül a tulajdonos a területen. Egyelőre csak annyit tudnak, hogy több, az ingatlan északi felében található épületre kaphattak bontási engedélyt, ugyanakkor attól tartanak, hogy védett madarak – például harkályok, énekesmadarak –, borzok, mókusok élőhelyét is károsíthatják az építkezés során.

Mindezek mellett tartanak a fakivágásoktól is, hiszen ilyenkor akár bevezető útnak, vagy éppen az épületeknek kerülhetnek útjába a fák, illetve bokrok. Azzal érveltek, hogy ez egy zöld sziget a környező panelházak között, és azért is lett volna érdemes megtartani önkormányzati tulajdonnak, hogy ott parkot alakítsanak ki. Ugyanakkor szerintük egy társasház esetében a megnövekedett zajterheléssel, nagyobb porral kell számolniuk, arról nem is beszélve, hogy a gépjárműforgalom már most hatalmas, a reggeli és délutáni csúcsforgalomban a Kodály Zoltán úton rendszeresek a dugók – ezt még újabb kocsikkal megfejelni, hatalmas terhet jelentene.