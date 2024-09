A panaszok azért is szembe ötlőek, mert a vállalatnak ebben az évben már eddig is másfél milliárd forintos támogatást adtak, az idei esztendőre pedig 1,8 milliárdos működési támogatást irányoztak elő, ami várhatóan azonban nem áll meg ennyinél. Főként annak tükrében, hogy a jogi és ügyrendi bizottság számára készült előterjesztés szerint a rengeteg pénz ellenére arra sincs pénze a cégnek, hogy a járulékokat maradéktalanul kifizesse, ezért 70 milliós "gyorssegélyt" kaphat a vállalat. Ugyanakkor még ebben a hónapban újabb, az év végéig szóló dotációról is döntene a még regnáló baloldali koalíció.