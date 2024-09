Pintér János 1933-ig folyamatosan bővítette a növényállományt, halála után felesége folytatta ezt. Mivel a hölgy szembetegséggel küzdött, a Vakok Intézete segített a kert körüli további teendőkben. Az ötvenes években viszont a területet elhanyagolták, így a természet visszahódította a részt: újra megjelentek a Mecsekre jellemző növények, virágok. Azóta a Duna-Dráva Nemzeti Parkhoz tartozik, és így tájvédelem alatt áll.

A Pintér-kert növényzete ősszel is tartogat érdekességeket

A legtöbb növény tavasszal különféle színes formában pompázik, és látványos képet mutat. Rengeteg növény ősszel hozza a termését, mint például a szúrós csodabogyó, ami valóban ilyenkor a legszebb. A hazánkban védett cserjén piros bogyók bújnak elő, a „csoda” jelzőt pedig a levélszerű szárképletei miatt kapta – ezeket fillokládiumoknak hívják. A szúrós csodabogyót a Mecsekben és a Villányi-hegységben is megtaláljuk, amit rengetegszer használnak esküvői fotózáshoz. Büszkén mesélték az ott dolgozók, hogy folyamatosan bővül az állomány. Ennek köszönhetően az egyre melegebb időjárás miatt már az olajfák is életben maradnak nálunk. A mediterrán vidékeken decemberig folyamatosan hozza a friss hajtásokat, évek múlva hasonlóra lehet nálunk is számítani. Szűkebb hazánkban megélnek az olajfák, de méretük korántsem hasonlítható össze a déli országokban élőkével. Ennek ellenére hoznak olivabogyókat, és olivaolajat is lehet készíteni ezekből.

Szó esett a bánáti bazsarózsáról is, amely egy fokozottan védett növény. Igazi mecseki különlegességnek számít, hiszen a világállomány 95%-a nálunk a Hármas-hegy és a Zengő térségében található. A borsószerű terméséről elhíresült júdásfát is megtekinthetjük a túra során. A díszfa fölfelé törekedő ágait kiválóan lehet metszeni, így ideális bármilyen kertbe. A szárazságot kiválóan bírja, Olaszországban és Horvátországban is sokat találni. A gyönyörű kertben található még egy kilátó is, ahonnan tiszta időben gyönyörködhetünk a városban.