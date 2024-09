Még 2021-ben kötött az Orbán-kormány pénzügyminisztériumával támogatási szerződést Pécs baloldali városvezetése arról, hogy maradványkeretből 2022 végéig megújítják a pécsi Diána téri piacot. A jobboldali városvezetés idejéből megmaradt fejlesztési pénzből építendő beruházás megvalósítása érdekében gyakorlatilag nem léptek előre évekig, aztán a fejlesztés határidejét kitolták a 2023-as év végéig.

Pécs szomorú zöldfejlesztése

A piac építését azonban képtelenek voltak addig is megvalósítani, pedig még egy tucatnyi egészséges fát is lekaszaboltak, és a tiltakozókat pedig azzal akarták leszerelni részben, hogy szoros a határidő, nincs mód már az áttervezésre. A Diána téri piac aztán csak idén tavaszra készült el.

A piac átalakításával párhuzamosan zajlott a közeli tér átalakítása is, amely kapcsán az MSZP-s körök által létrehozott baloldali szervezet, a Pécs Jövője Egyesület (később Pécs Jövőjéért Egyesület) szerezte be állítólag az ötleteket. (Ez a szervezet azóta már vállaltan is politikai tényezővé vált, hiszen neve alatt indultak a baloldali képviselők júniusban is.)

Mi szerepelt benne?

A zöldterületi rekonstrukciót megcélzó programban eredetileg az szerepelt, hogy a játszóeszközök egy része megtartható, a rosszabbakat elbontják, a parkban a köztéri bútorokat lecserélik. Aszfalt- és támfalfelújítási megújítási munkák történnek, térköveznek, játszótéren új elemeket helyeznek el, új kerítés készül, valamint több száz cserjét és néhány fát is elültetnek a városi csemetekertből. Ezek mellett napelemes közvilágítási rendszert és pavilont is építenek.

Még mindig ügyeznek vele

Ennek a projektnek a befejezését már múlt év végén le kellett volna zárni, de ez sem történt meg. A Közbeszerzési Hatóság a honlapján pedig nemrégiben egy újabb dokumentumot tett közzé a fejlesztés kapcsán. E szerint már a második alkalommal módosították a szerződést a korábbi közbeszerzésen nyertes kivitelezővel, a Géplak Kft.-vel, kiderült ugyanis, hogy bőven a vállalt ár feletti összeget kell a városnak kifizetnie a projektre.