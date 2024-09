Terjed a disznó története

Ugyanakkor közben több média figyelmét is felkeltette a pécsi disznó sztori, és újabb részletek is napvilágot láttak a témában. Mindezek után pedig már a pécsi önkormányzat képviselője részéről is nyomós indokként merült fel az eset körülményeinek tisztázása. Barkóczi Csaba képviselő a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Tanács tagjaként indítványozta, hogy hívják össze tanácsot és az ügyben hallgassák meg a szervezet vezetőjét, Shrancz Richárdot.

A közterület-felügyelőknek, a pécsi polgármesternek, a katasztrófavédelem illetékeseinek, a tanács társelnökének, azaz Fürj Csaba jobbikos képviselőnek, illetve a pécsi rendőrkapitánynak, Korontos Zoltánnak is címezte indítványát. Ebben közölte, hogy a "helyi- és országos médiában vezető hírként jelent meg, hogy a Pécsi Közterület-felügyelet egyik telephelyéről nyomtalanul eltűnt egy disznó, amelyet korábban a szerv munkatársai fogtak be, ám annak nyilvántartása és később eltűnése körül is szabálysértések történhettek. Egyes hírek szerint ráadásul pécsi városházi politikusok is érintettek az ügyben". Hozzátette, a sajtóhírek szerint az egyik állatvédelemmel foglalkozó pécsi alapítvány vezetője pedig maga is megerősítette, hogy kapott megkeresést egy malac elhelyezésének ügyében, de azt végül nem hozzá szállították.

Barkóczi Csaba szerint az

az ügy jelentősége, hogy rombolja a Pécsi Közterület-felügyeletbe vetett közbizalmat és egyben nevetségessé is teszi a szerv működését a lakosság szemében

.