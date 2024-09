– A jelöltek közül én vagyok az egyetlen, aki valóban itt él, én ismerem a problémákat, és továbbra is küzdeni fogok például a bűnözés visszaszorításáért, és ebben a közgyűlésbe bejutott tagtársam, Varga Tamás is a segítségemre lesz – mondta az aspiráns, aki amúgy arról is beszélt, hogy a nyertes jobbikos képviselő, Fürj Csaba kapcsán a Pécsi Közterület-felügyeletnél történt malacügynek még lehet folytatása.