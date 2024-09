A pécsi baloldal júniusban elvesztette többségét, ezért októberben azzal a helyzettel szembesül majd, hogy a Fidesz-KDNP-ÖPE szövetségnek lesz a legtöbb képviselője a közgyűlésben, miközben mellettük ott lesz még a Mi Hazánk, a Tiszta Kezek Egyesület, az MKKP és a Mindenki Pécsért Egyesület egy-egy képviselője is. Az MSZP-DK-Momentum-Jobbik csoport polgármestere, Péterffy Attila ugyan már a választások éjszakáján azt állította, hogy a jövőben „más típusú” városvezetés várható és ügyek mentén fognak politizálni.

Ehhez képest a még regnáló baloldali képviselők az utolsó közgyűlésen közel négymilliárd forintnyi támogatásról döntöttek, és alig két héttel a távozásuk előtt átszabták a polgármesteri hivatalt is. Annak érdekében, hogy ezzel tudják megmenteni a kádereiket, propagandistáikat – nyilván azért, hogy még odaadóbban szolgálhassák a város első emberét.

A nemzeti oldal részéről ezeket a lépéseket rendkívül barátságtalannak nevezték, de a városházi ellenzék más szereplői is arról beszéltek, hogy a regnáló városirányítók önző és felelőtlen döntést hoztak meg. A Tiszta Kezek Egyesület megválasztott képviselője, Bognár Szilvia szerint is abban bíztak a június 9-i választás után, hogy egészen más politikai kultúra irányába mozdulnak el, de ez most pont az ellenkezőjét mutatja.

Az elmúlt öt év legfontosabb tanulsága az volt, hogy mindenki izomembert játszott

– mondta a polgármesteri hivatal átalakítása kapcsán Bognár Szilvia.

Milyen hatása lesz az átalakításoknak?

Amennyiben a többség úgy akarja, akkor hiába van a polgármesternek lehetősége akadályokat gördíteni a közgyűlési döntéshozatal elé, egy jogi eljárás során végül ő húzhatja a rövidebbet.

A választói akarattal szemben ugyanis a városvezetőnek nincs olyan mozgástere, ami végül meggátolhatná azt, hogy az új, valóban a pécsiek nagyobb hányadát képviselő közgyűlési többség a polgármesteri hivatalt újra átalakítsa, visszarendezze a korábbi viszonyokat, helyreállítsa annak működését. Nem véletlenül fogalmaztak úgy a nemzeti oldalon, hogy Péterffy Attila ezzel a lépéssel kiásta a csatabárdot, hiszen az átszervezést úgy találták ki, hogy előzetesen senkivel nem egyeztettek a másik oldal tagjai közül.

Pécs esetében egy ilyen merev, "izomemberkedő" testtartás viszont a következő ciklusban aligha lesz célravezető, holott a nemzeti oldalon eddig úgy készültek, hogy egyeztetésekkel, együttműködve tudják majd a várost kormányozni Péterffyvel.