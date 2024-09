Immár nyolcadik alkalommal tartották meg az Akadálymentes Turizmus Napját Orfűn, szeptember 7-én. A rendezvény célja idén is az volt, hogy a fogyatékossággal élőket olyan élményekhez juttassák, melyeket amúgy nem, vagy csak nehezen tudnának átélni. Élmény-, sport-, kulturális- és gasztroprogramokkal készültek a szervezők (Gyeregyalog.hu Közhasznú Egyesület, People First Közhasznú Egyesület, orfűi önkormányzat és a Medvehagya Ház). Pataki Veronika, People First Egyesület elnöke tájékoztatta hírportálunkat, hogy mintegy 800 látogató vett részt a fesztiválon, mely nagyon sikeresen zajlott. Több fogyatékossággal élőket támogató országos szervezet által nagyobb csapatokban is érkeztek sérült emberek.

A különböző motorok minden évben népszerűek

Fotó: Pataki Veronika

– Az ország minden pontjáról jöttek érdeklődők, a környékbeli városokból, például Bonyhádról vagy Szekszárdról, de messzebbről is, Budapestről vagy Győrből – hangsúlyozta az elnök.

Mint mondta, a programelemek közül az egyik legnépszerűbb a motorozás volt, s az idei évben újdonságként szerepelt a rally autó kipróbálása. A sárkányhajó is egész nap szelte a tavat, a látássértültek idén is vezethettek autót. Sokan mentek horgászni is, a tó partján nyugalomban, a zavaró hangoktól távol, kellemes hangulatban lehetett tölteni néhány órát.